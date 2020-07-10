Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо раскритиковал свой бывший клуб. По словам бразильца, проблемы команды в уровне футбола, а не судьях.

— Проблема «Барсы» — это не ВАР или какие-либо решения судей. Их главная проблема — это качество футбола, которое необходимо улучшать и вернуться к тому стилю игры, который все любят во всем мире, — цитирует Clarin Ривалдо. — Команда лидировала в лиге до паузы, а теперь отстает от «Реала», поэтому нельзя сказать, что ВАР — главная причина, особенно когда команда не играет хорошо. Есть игроки, которые не соответствуют.

Что беспокоит меня, учитывая низкий темп команды, так это Лига чемпионов, которая должна быть главной целью для «Барселоны». Без аудитории «Камп Ноу», плей-офф может быть опасным для каталонцев.