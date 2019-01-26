"Привет, Антоха!" "Спартак" поздравил Промеса с удачным матчем за "Севилью"

"Спартак" отметил удачную игру нападающего "Севильи" Квинси Промеса в матче 21-го тура чемпионата Испании против "Леванте" (5:0). Экс-спартаковец забил гол и отметился одной результативной передачей.
- Привет, Антоха! Промес сегодня зажигал за "Севилью", - сообщается в официальном Твиттере красно-белых.
Привет, Антоха!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 января 2019 г.
🔥 Квинси @QPromes Промес сегодня зажигал за @SevillaFC
✅ голевая передача
❌ пенальти
✅ гол pic.twitter.com/34pNGDZMXg
В текущем сезоне Промес провел 18 матчей за "Севилью" в чемпионате Испании, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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