"Привет, Антоха!" "Спартак" поздравил Промеса с удачным матчем за "Севилью"

"Спартак" отметил удачную игру нападающего "Севильи" Квинси Промеса в матче 21-го тура чемпионата Испании против "Леванте" (5:0). Экс-спартаковец забил гол и отметился одной результативной передачей.

- Привет, Антоха! Промес сегодня зажигал за "Севилью", - сообщается в официальном Твиттере красно-белых.

В текущем сезоне Промес провел 18 матчей за "Севилью" в чемпионате Испании, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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