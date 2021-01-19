Президенты «Ювентуса» и «Реала» встретились в Турине

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли принял своего коллегу из «Реала» Флорентино Переса, сообщает итальянская версия сайта Goal.com. Встреча прошла на базе «Юве».

По данным источника, стороны не обсуждали трансферные вопросы — на данный момент клубы не планируют сделки между собой. Вероятно, они говорили о проекте европейской Суперлиги. СМИ ранее сообщали, что топ-клубы Европы обсуждают такую возможность.

В сообщении указано, что в целом Аньелли и Перес говорили о вопросах спортивной политики. Так, президент «Ювентуса» возглавляет еще и Европейскую ассоциацию клубов, и они с Пересом могли обсуждать и вопросы этой организации.