Президенту «Барселоны» могут объявить вотум недоверия

Группа членов ФК «Барселона» хочет объявить вотум недоверия президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу, а также совету директоров за «неприемлемое управление». Об этом сообщает ESPN.

Представители инициативной группы принадлежат к различным группировкам болельщиков «блаугранас». У них есть 14 дней, чтобы собрать подписи 15 процентов членов клуба (около 17 тысяч человек — Прим. «СЭ»).

Если им это удастся, среди членов клуба будет проведен референдум о доверии руководству. Если 2/3 из 154 членов выразят недоверие нынешнему руководящему составу, будут объявлены новые выборы, а Бартомеу придется покинуть свой пост.

57-летний Хосеп Мария Бартомеу занимает пост президента «Барселоны» с 2014 года.