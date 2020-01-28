Президент «Валенсии» отправился в Барселону для завершения переговоров по Родриго

Президент «Валенсии» Анил Мурти отправился в Барселону. Он проведет заключительные переговоры о трансфере в каталонский клуб нападающего Родриго Морено, сообщает AS.

Также в Барселоне уже находятся и представители 28-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что «летучие мыши» хотят получить за своего форварда от «Барселоны» 60 миллионов евро.

Родриго в текущем сезоне чемпионата Испании забил два гола и отдал восемь результативных передач в 18 матчах.