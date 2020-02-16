Президент «Валенсии»: «Феррану Торресу лучше остаться»

Президент «Валенсии» Анил Мурти считает, что 19-летнему полузащитнику Феррану Торресу не стоит торопиться с переходом в другой клуб. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Реал», «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».

— Ему лучше остаться, — приводит слова Мурти Marca. - ? Штука в том, что в больших клубах тяжело получить игровую практику. Тогда как в нашем клубе ты дебютируешь в юном возрасте в Ла Лиге и Лиге чемпионов, у тебя есть возможность играть и развиваться. Мы всегда советуем игрокам взвешенно подходить к трансферам, поскольку есть много примеров, когда футболисты уходят и остаются без игровой практики.

Напомним, контракт Торреса с левантийцами рассчитан до июня 2021 года, сумма отступных составляют 100 миллионов евро. В текущем сезоне испанец отметился за «Валенсию» 5 голами и 4 результативными передачами в 28 матчах во всех сезонах.