Президент «Сельты» рассказал, клубу будет тяжело выкупить Смолова
20:13
Президент «Сельты» Карлос Моуриньо рассказал, почему клуб не сможет подписать форварда Федора Смолова.
Российский нападающий был арендован у «Локомотива» зимой 2020 года.
— Если мы сможем приобрести Рафинью и Мурильо, то мы воспользуемся этой возможностью, — приводит слова Моуриньо El Desmarque. — Эти трансферы сильно скажутся на нашем бюджете.
У Смолова и Брадарича есть будущее в Испании, но если мы договоримся с Мурильо и Рафиньей, то подписать этих игроков будет очень тяжело.
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