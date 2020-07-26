Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Президент «Сельты» рассказал, клубу будет тяжело выкупить Смолова

20:13
Теги:

Президент «Сельты» Карлос Моуриньо рассказал, почему клуб не сможет подписать форварда Федора Смолова.

Российский нападающий был арендован у «Локомотива» зимой 2020 года.

— Если мы сможем приобрести Рафинью и Мурильо, то мы воспользуемся этой возможностью, — приводит слова Моуриньо El Desmarque. — Эти трансферы сильно скажутся на нашем бюджете.

У Смолова и Брадарича есть будущее в Испании, но если мы договоримся с Мурильо и Рафиньей, то подписать этих игроков будет очень тяжело.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир