Президент «Реала» попросил Бензема посодействовать переходу Мбаппе
«Реал» продолжает предпринимать попытки заполучить форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Goal.com.
Президент «королевского» клуба Флорентино Перес попросил нападающего «сливочных» Карима Бензема посодействовать этому трансферу. По мнению руководства испанского клуба, Карим сможет повлиять на окончательное решение Килиана. У игроков сложились дружеские отношения во время выступлений за сборную Франции.
Действующий контракт Мбаппе с парижским грандом рассчитан до лета 2022 года.
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