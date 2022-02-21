Президент «Реала» одобрил новый долгосрочный контракт с Винисиусом

Президент «Реала» Флорентино Переса лично одобрил подписание нового контракта с нападающим Винисиусом. Соглашение будет рассчитано на пять лет, сообщает Marca.

21-летний Винисиус стал игроком «Реала» летом 2018 года, перейдя из «Фламенго» за 45 миллионов евро. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне форвард забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах испанского чемпионата. Также он в семи встречах Лиги чемпионов отметился шестью результативными действиями: 2 гола и 4 передачи.