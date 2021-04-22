Президент «Реала» назвал виновного в развале Суперлиги

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что «Манчестер» виновен в развале европейской Суперлиги. Однако он не уточнил, о каком «Манчестере» идет речь — «Юнайтед» или «Сити».

«Среди шести английских команд был кто-то, кто не проявлял особого интереса к Суперлиге и начал заражать другие. Это команда, которую мы так и не убедили, — сказал он в эфире радиостанции Cadena Ser. — Владельцы «Манчестера» начали агитационную кампанию, манипулируя тем, что мы собираемся закрыть лигу, а клубы-учредители так и не будут вознаграждены».

И «Манчестер Юнайтед», и «Манчестер Сити» входили в число учредителй Суперлиги.

Вчера владелец «МЮ» Джоэл Глейзер, лично входивший в состав руководства Суперлиги, выступил с обращением после решения клуба отказаться от участия в европейской Суперлиге, отметив, что клуб прислушился к мнению болельщиков, которые были крайне против нового проекта.

«Манчестер Сити», владельцем которого является шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян, вообще первым из клубов объявил о выходе из проекта Суперлиги.

Напомним, 19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».