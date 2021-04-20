Президент «Реала» надеется, что Месси не покинет «Барселону»

Президент «Реала» Флорентино Перес выразил надежду, что форвард «Барселоны» Лионель Месси останется в каталонском клубе.

«Надеюсь, Месси остается в «Барселоне». Когда «Барса» играет против «Реала», весь мир останавливается и смотрит игру», — приводит слова Переса El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что для нового президента «Барселоны» Жоана Лапорты оставить 33-летнего аргентинца в команде — приоритетная задача на данный момент. В клубе уверены, что сторонам удастся договориться о продлении сотрудничества.

В текущем сезоне Месси провел 40 матчей за «Барселону», в которых забил 31 гол и сделал 10 результативных передач.