Президент «Реала» надеется, что Месси не покинет «Барселону»
04:53
Президент «Реала» Флорентино Перес выразил надежду, что форвард «Барселоны» Лионель Месси останется в каталонском клубе.
«Надеюсь, Месси остается в «Барселоне». Когда «Барса» играет против «Реала», весь мир останавливается и смотрит игру», — приводит слова Переса El Chiringuito.
Ранее сообщалось, что для нового президента «Барселоны» Жоана Лапорты оставить 33-летнего аргентинца в команде — приоритетная задача на данный момент. В клубе уверены, что сторонам удастся договориться о продлении сотрудничества.
В текущем сезоне Месси провел 40 матчей за «Барселону», в которых забил 31 гол и сделал 10 результативных передач.
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