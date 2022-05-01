Президент «Реала» Перес: «Анчелотти воплощает в себе ценности клуба»

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о роли главного тренера клуба Карло Анчелотти.

«Во время разговора с Анчелотти, он сказал мне, что руководил многими командами, и говорит, что разница между «Реалом» и другими клубами в том, что футболисты здесь являются мадридистами. Это большое преимущество.

И сам Карло воплощает в себе ценности «Реала». Это очень важно», — цитирует Переса Marca.

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Реал» разгромил «Эспаньол» со счетом 4:0 и обеспечил себе досрочное чемпионство в ла лиге. Для мадридцев это 35-й титул чемпионов Испании, что является рекордом.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» уступил «Манчестер Сити» со счетом 3:4.