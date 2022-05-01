Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:21

Президент «Реала» Перес: «Анчелотти воплощает в себе ценности клуба»

Флорентино Перес оценил роль Анчелотти в «Реале»
Читать «СЭ» в

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о роли главного тренера клуба Карло Анчелотти.

«Во время разговора с Анчелотти, он сказал мне, что руководил многими командами, и говорит, что разница между «Реалом» и другими клубами в том, что футболисты здесь являются мадридистами. Это большое преимущество.

И сам Карло воплощает в себе ценности «Реала». Это очень важно», — цитирует Переса Marca.

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Реал» разгромил «Эспаньол» со счетом 4:0 и обеспечил себе досрочное чемпионство в ла лиге. Для мадридцев это 35-й титул чемпионов Испании, что является рекордом.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» уступил «Манчестер Сити» со счетом 3:4.

Карло Анчелотти
ФК Реал
Флорентино Перес
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как научиться много приседать: советы тренера
Рекордсмен ФНЛ, поддерживал «Спартак», а теперь поссорил Дзюбу с Геничем и выиграл РПЛ. Кто такой Иван Сергеев, сменщик Азмуна в «Зените»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ян Облак недоволен игрой «Атлетико» в последних матчах ла лиги
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
3
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
13
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
14
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.04 22:00
Севилья – Кадис
 1 : 1
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 2 : 1
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 4 : 0
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 1 : 1
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 2 : 0
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 - : -
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 - : -
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 - : -
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 26
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 9
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 28 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 23 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости