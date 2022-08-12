Перес: «Ла лига должна стать спортивным директором «Барселоны»

Президент «Реала» Флорентино Перес пошутил на тему того, что ла лига не позволяет «Барселоне» зарегистрировать новых игроков из-за финансовых проблем каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые за день до старта чемпионата Испании не зарегистрировали ни одного новичка.

«Ла лига должна стать спортивным директором «Барселоны», раз она решает, кого клубу можно подписывать, а кого — нет», — приводит слова Переса MAJ.

В субботу, 13 августа, «Барселона» примет «Райо Вальекано» в матче 1-го тура ла лиги. На следующий день мадридский клуб в гостях сыграет с «Альмерией».