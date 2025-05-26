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26 мая 2025, 16:53

Перес: «Хаби Алонсо — один из лучших тренеров мира. Горжусь, что он продолжит историю «Реала»

Руслан Минаев

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал назначение Хаби Алонсо на пост главного тренера.

Контракт с 43-летним испанцем рассчитан на три года — до 30 июня 2028 года. Он приступит к работе с 1 июня.

«Сегодня особенный день для всех, кто страстно болеет за «Реал». Это начало новой эры, полной волнующих эмоций. Тренер, который пришел в клуб, является одним из лучших в мире и олицетворяет ценности «Реала». Он был здесь как игрок, когда начался золотой век нашей истории, когда бы подняли незабываемый десятый кубок чемпионов.

Хаби, мы гордимся, что ты здесь, что ты продолжишь невероятную историю нашего клуба. Я уверен, что сегодня будет эмоциональный день, ведь я понимаю, что для тебя значит «Реал». Ты вернулся домой. Туда, где ты сделал первые шаги в тренерской карьере», — сказал Перес на пресс-конференции.

С октября 2022 года Алонсо возглавлял «Байер». Под его руководством леверкузенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2023/24. Также команда выиграла Кубок и Суперкубок страны.

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ФК Реал
Флорентино Перес
Хаби Алонсо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2
 Реал 38 27 5 6 77-35 86
3
 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4
 Атлетико 38 21 6 11 62-44 69
5
 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6
 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7
 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8
 Р. Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9
 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10
 Р. Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11
 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12
 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13
 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14
 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15
 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16
 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17
 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18
 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19
 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20
 Овьедо 38 6 11 21 26-60 29
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38 тур
23.05 22:00 Алавес – Р. Вальекано 1 : 2
23.05 22:00 Бетис – Леванте 2 : 1
23.05 22:00 Сельта – Севилья 1 : 0
23.05 22:00 Эспаньол – Р. Сосьедад 1 : 1
23.05 22:00 Хетафе – Осасуна 1 : 0
23.05 22:00 Жирона – Эльче 1 : 1
23.05 22:00 Мальорка – Овьедо 3 : 0
23.05 22:00 Реал – Атлетик 4 : 2
23.05 22:00 Валенсия – Барселона 3 : 1
24.05 22:00 Вильярреал – Атлетико 5 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 25
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 23
Анте Будимир
Анте Будимир

Осасуна

 17
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 11
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 10
Педри
Педри

Барселона

 9
И К Ж
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 34 2 10
Пате Сисс
Пате Сисс

Райо Вальекано

 29 2 9
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 33 2 6
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