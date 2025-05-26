Перес: «Хаби Алонсо — один из лучших тренеров мира. Горжусь, что он продолжит историю «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал назначение Хаби Алонсо на пост главного тренера.

Контракт с 43-летним испанцем рассчитан на три года — до 30 июня 2028 года. Он приступит к работе с 1 июня.

«Сегодня особенный день для всех, кто страстно болеет за «Реал». Это начало новой эры, полной волнующих эмоций. Тренер, который пришел в клуб, является одним из лучших в мире и олицетворяет ценности «Реала». Он был здесь как игрок, когда начался золотой век нашей истории, когда бы подняли незабываемый десятый кубок чемпионов.

Хаби, мы гордимся, что ты здесь, что ты продолжишь невероятную историю нашего клуба. Я уверен, что сегодня будет эмоциональный день, ведь я понимаю, что для тебя значит «Реал». Ты вернулся домой. Туда, где ты сделал первые шаги в тренерской карьере», — сказал Перес на пресс-конференции.

С октября 2022 года Алонсо возглавлял «Байер». Под его руководством леверкузенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2023/24. Также команда выиграла Кубок и Суперкубок страны.