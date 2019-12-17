Президент «Райо Вальекано» просит полицию найти фанатов, оскорблявших Зозулю

Президент «Райо Вальекано» Рамон Мартин Преса призвал полицию идентифицировать зрителей, оскорблявших форварда «Альбасете» Романа Зозулю во время матча 20-го тура сегунды. Из-за этого инцидента команды отыграли только первый тайм, после чего матч не был продолжен.

— Полиция должна их найти, потому что у них есть камеры, и они могут идентифицировать тех сумасшедших, которые оскорбляли человека, — цитирует президента Union Rayo. Также президент раскритиковал фанатов команды, назвав их «радикалами», но отметив, что «нельзя винить всех болельщиков за действия других людей».

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