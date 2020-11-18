Президент «Расинг Мурсия» оценил шансы подписать Это'О

Клуб четвертого дивизиона Испании «Расинг Мурсия» рассчитывает заполучить нападающего Самюэля Это'О. Последней командой 39-летнего камерунца был «Катар», который он покинул в 2019 году.

— Сегодня утром я бы сказал, что шансы подписать Самуэля Это'О составляют около 50 на 50, — сказал президент «Расинга» Моррис Паньелло в интервью Radio Marca. — На следующей неделе мы узнаем, сможем ли оформить эту сделку. Он должен будет играть, а задача тренера — вписать его в команду. У нас есть несколько инвесторов в Мексике и ОАЭ, которые могут оказать финансовую поддержку этой сделки.