Президент «ПСЖ» хочет видеть Симеоне в качестве тренера команды

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи хочет видеть главным тренером команды Диего Симеоне. Президент парижан считает, что именно аргентинский специалист может привести ее к победе в Лиге чемпионов, несмотря на выход клуба в финал ЛЧ под руководством Томаса Тухеля, сообщает AS.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с лета 2011 года. За это время «матрасники» дважды выигрывали Лигу Европы, становились победителями Суперкубка УЕФА и уступали в финале Лиги чемпионов, по одному разу выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.