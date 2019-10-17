Президент ла лиги заявил, что перенос матча «Барселоны» и «Реала» на 18 декабря невозможен

Матч 10 тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» не будет перенесен на 18 декабря, заявил президент испанской ла лиги Хавьер Тебас.

— Говорят о дате 18 декабря, но в этот день пройдут матчи Кубка Испании, — цитирует Тебаса Mundo Deportivo. — Если ставить эль-класико на этот день, то это негативно повлияет на Кубок. Кубок сейчас и так сейчас не очень популярен, а если в тот же день будет класико, он станет еще менее популярным. В этот день провести матч невозможно. Нам нужно сесть и решить, в какой день пройдет эта игра.

Ранее сообщалось, что из-за акций протеста в Каталонии матч может быть перенесен. Решение по этому поводу пока не принято. По календарю ла лиги матч должен состояться 26 октября на «Камп Ноу».

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