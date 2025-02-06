Тебас — о судейском скандале в ла лиге: «Реал сошел с ума. Они изображают из себя жертв»

Президент ла лиги Хавьер Тебас отреагировал на заявление «Реала» о судействе в испанском футболе.

После поражения от «Эспаньола» (0:1) в 22-м туре ла лиги «Реал» потребовал предоставить клубу запись переговоров арбитров в эпизоде с подкатом защитника соперников Карлоса Ромеро, которому показали желтую карточку за фол на Килиане Мбаппе.

Кроме того, мадридцы призвали полностью обновить судейскую систему в Испании и обвинили арбитров в «повторяющемся нанесении вреда клубу».

«Реал хочет навредить соревнованиям. Они построили историю, вишенкой на торте которой стало заявление, сделанное ими на днях. Они изображают из себя жертв, что не соответствует действительности, и неверно анализируют дело Негрейры, которое еще расследуется.

В случае с Негрейрой было подтверждено, что он мог влиять на повышение и понижение судей в классе, но не было доказано никаких выплат ни одному из коллег. «Реал» рассказывает, что стал жертвой — это преувеличено и неуместно. Цель, на мой взгляд, в том, чтобы навредить соревнованиям. Они сошли с ума.

Мне не нужно разговаривать с Флорентино Пересом. Мы не собираемся двигаться вперед с кем-то, кто считает соревнования сфальсифицированными, а судей — коррумпированными», — приводит слова Тебаса Marca.