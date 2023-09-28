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Сегодня, 16:00

Тебас о деле Негрейры против «Барселоны»: «Я должен увидеть аргументы»

Руслан Минаев
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Президент ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал обвинения в адрес «Барселоны» в подкупе бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.

«Я должен увидеть аргумент. Взятка — это когда преступления совершается против госслужащего. Может быть они [сторона обвинения] считает судей госслужащими. Я не знаю, я должен оценивать это с юридической точки зрения.

Ла лига практически единственная частная организация, которая дает толчок делу Негрейры. Есть и другие, кто участвует в обвинении среди частных компаний. Например, «Реал», который кроме своей заинтересованности больше ничего не сделал», — цитирует Тебаса Marca.

Согласно позиции суда, ни одно должностное лицо не должно получать дополнительное вознаграждение за выполнение своих обязанностей. Если суд докажет вину «Барселоны», клуб могут исключить из ла лиги и отправить в сегунду — второй по силе дивизион чемпионата Испании, а также отстранить от участия в еврокубках.

Бан в еврокубках, понижение в классе и жуткий позор. В ближайшее время «Барселона» может окунуться в ад

ФК Барселона
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«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
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«Барселону» обвинили во взяточничестве, клуб могут исключить из ла лиги и еврокубков

Хави о деле Негрейры: «Вы уже знаете мое мнение — у меня никогда не было ощущения, что судьи помогают «Барсе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
2
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
3
 Барселона 7 5 2 0 18-8 17
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Р. Сосьедад 7 3 3 1 13-10 12
6
 Р. Вальекано 7 3 2 2 7-9 11
7
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
8
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Хетафе 7 2 2 3 10-13 8
11
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
12
 Севилья 6 2 1 3 11-9 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Вильярреал 7 2 1 4 10-13 7
15
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
16
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
17
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.09 20:00
Севилья – Альмерия
 5 : 1
26.09 22:30
Мальорка – Барселона
 2 : 2
27.09 20:00
Атлетик – Хетафе
 2 : 2
27.09 20:00
Реал – Лас-Пальмас
 2 : 0
27.09 20:00
Вильярреал – Жирона
 1 : 2
27.09 22:30
Кадис – Р. Вальекано
 0 : 0
27.09 22:30
Валенсия – Р. Сосьедад
 0 : 1
28.09 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
28.09 20:00
Гранада – Бетис
 - : -
28.09 22:30
Осасуна – Атлетико
 - : -
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Г
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Савио

Савио

Жирона

 4
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 3
И К Ж
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 5 1 0
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 2 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
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