Тебас о деле Негрейры против «Барселоны»: «Я должен увидеть аргументы»

Президент ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал обвинения в адрес «Барселоны» в подкупе бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.

«Я должен увидеть аргумент. Взятка — это когда преступления совершается против госслужащего. Может быть они [сторона обвинения] считает судей госслужащими. Я не знаю, я должен оценивать это с юридической точки зрения.

Ла лига практически единственная частная организация, которая дает толчок делу Негрейры. Есть и другие, кто участвует в обвинении среди частных компаний. Например, «Реал», который кроме своей заинтересованности больше ничего не сделал», — цитирует Тебаса Marca.

Согласно позиции суда, ни одно должностное лицо не должно получать дополнительное вознаграждение за выполнение своих обязанностей. Если суд докажет вину «Барселоны», клуб могут исключить из ла лиги и отправить в сегунду — второй по силе дивизион чемпионата Испании, а также отстранить от участия в еврокубках.

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