Президент ла лиги Тебас не верит, что проект Суперлиги завершен

Президент испанской ла лиги Хавьер Тебас считает, что говорить о завершении проекта европейской Суперлиги преждевременно.

«Суперлига мертва? Нет, — цитирует Тебаса El Periodico de Espana. — Флорентино (Перес, президент «Реала». — Прим. «СЭ») никогда не проигрывает, я знаю его много лет. Суперлига — это не турнир, это концепция многолетней давности, согласно которой крупные европейские клубы должны править в мировом футболе».

Напомним, 19 апреля 2021 года 12 клубов объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА в Суперлиге проект был приостановлен.