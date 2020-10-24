Президент ла лиги считает, что уход из «Барселоны» скажется на имидже Месси
Президент ла лиги Хавьер Тебас не видит проблемы для чемпионата Испании в возможном уходе из «Барселоны» нападающего Лионеля Месси. В летнее трансферное окно 33-летний аргентинец хотел уйти из клуба. Игроком интересовались «Ювентус, «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
— Это не была бы драма, — приводит Yahoo! Sports Тебаса. — Криштиану Роналду ушел, Неймар ушел. Неймар перешел в «ПСЖ», и я не видел, чтобы французская лига достигла супер уровня из-за него. Такова реальность. Люди, которые думают, что именно игроки определяют уровень турнира, ошибаются, и я рад, что они так думают, потому что они не будут расти.
Если Месси покинет «Барселону», его репутация, которую он имеет сейчас и которая так хорошо работает на него, очень пострадает. Это правда, что он мог бы получить более выгодное предложение в финансовом плане, но я думаю, что он должен сохранить репутацию, которую он приобрел за более чем 20 лет.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.