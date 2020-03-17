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Президент ла лиги считает, что сезон в Испании должен быть доигран

00:44
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Президент испанской ла лиги Хавьер Тебас высказал мнение, что сезон в чемпионате страны нужно доиграть. Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее испанское издание AS сообщило, что УЕФА готово признать чемпионами текущих лидеров во всех турнирах. Лидером примеры на данный момент является «Барселона».

— Мы работаем над тем, чтобы завершить сезон, — цитирует Тебаса Mundo Deportivo. — Мы работаем над сроками. Есть несколько вариантов. Мы надеемся возобновить матчи в апреле или мае. Я даже не исключаю, что это может произойти даже позже. Подождем, что решит УЕФА во вторник. Нам нужно защитить всю футбольную экосистему, и не только в Испании, но и в Лиге чемпионов и других чемпионатах. Это общая проблема.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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