Президент ла лиги раскритиковал решение проводить Суперкубок Испании в Саудовской Аравии

Королевская федерация футбола Испании утвердила место проведения Суперкубка Испании в 2020, 2021 и 2022 году. Матчи пройдут в Саудовской Аравии. Однако президент ла лиги Хавьер Тебас раскритиковал это решение.

— Не считаю, что выбран лучший момент для того, чтобы проводить матчи в Саудовской Аравии, — приводит слова функционера AP. — Ведь эта страна крадет у нас, крадет у европейского футбола.

Да, вторая сторона предложила хорошие деньги. Но это те деньги, которые украдены у европейского футбола.

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