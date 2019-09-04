Президент ла лиги: «Про Неймара было больше разговоров, чем чего-то реального»

Президент ла лиги Хавьер Тебас считает, что чемпионат Испании не очень пострадал из-за отсутствия в нем Неймара. Бразилец хотел вернуться в ла лигу минувшим летом, но «ПСЖ» не отпустил его.

— Я думаю, что у нас в лиге собраны лучшие футболисты, — цитирует AFP Тебаса. — Наши клубы хотели их подписать и подписали. Это все качественные игроки. Никто из хороших футболистов не ушел. А про Неймара было больше разговоров, чем чего-то реального. Факты доказали это. Думаю, те, кто хочет играть в Испании, уже играют. И это лучшие футболисты.