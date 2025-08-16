Футбол
16 августа, 08:10

Президент ла лиги подтвердил решение провести матч между «Вильярреалом» и «Барселоной» в США

Павел Лопатко

Президент ла лиги Хавьер Тебас подтвердил, что матч 17-го тура сезона-2025/26 между «Вильярреалом» и «Барселоной» пройдет в США.

«К концу сентября у нас будет ответ относительно того, состоится ли игра в Майами. Я убежден, что матч состоится в Майами. В этом сезоне это не входит в число наших главных целей, но в этом году это произошло.

Мы должны помнить, что это процесс, который клубы начинают с добровольного запроса. Очевидно, что ла лига готова это сделать, и федерация дала свое согласие. Теперь нам нужно пройти фильтр УЕФА и ФИФА и их процедуры, чтобы должным образом начать процесс переезда в Майами. Мы надеемся пройти их», — цитирует Тебаса Marca.

У клубов будет возможность обсудить все вопросы с руководством ла лиги на следующем собрании. Обычно это происходит в сентябре, добавил президент ла лиги.

Игра «Вильярреала» и «Барселоны» запланирована на 21 декабря 2025 года.

Ла лига проведет матч «Вильярреал» — «Барселона» в Майами. «Реал» возмущен этим решением
ФК Барселона
ФК Вильярреал
Хавьер Тебас
  • Ратель

    Тебас продолжает гадить. В разгар сезона менять часовые пояса - это прям то, что нужно. И двое тренировочных суток терять.

    16.08.2025

    • «Мальорка» сыграет с «Барселоной» в специальной форме

    «Барселона» зарегистрировала Жоана Гарсию
