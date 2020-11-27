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Президент ла лиги обвинил «ПСЖ» и «Манчестер Сити» в резком увеличении зарплат

10:30
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Президент ла лиги Хавьер Тебас раскритиковал французский «ПСЖ» и английский «Манчестер Сити» за то, что они слишком высоко поднимают зарплату футболистам.

«Зарплаты в европейском футболе выросли на 15 процентов из-за того, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» платят не из своих доходов, а из денег, которые получают с нефти и газа, — приводит слова функционера Sport.es. — У них больше спонсоров, чем у «Реала», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед», но у них нет своего бренда. Их зарплатная ведомость сильно превышает те доходы, что они имеют. Их нужно заставить снизить зарплаты, потому что это становится большой проблемой европейского футбола».

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