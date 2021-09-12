Президент ла лиги об уходе Месси из «Барселоны»: «Он не заслужил такого, этого можно было избежать»
Президент ла лиги Хавьер Тебас высказался об уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».
«Сначала ушли Роналду, Гвардиола, Моуринью... Нам повезло, что в нашем чемпионате выступали два лучших игрока в мире. Уход Месси, пожалуй, стал самым болезненным. Я считаю его лучшим футболистом в истории. Он не заслужил такого ухода, не только из «Барселоны», но и из самого чемпионата. Можно ли было избежать ухода Месси? Да», — приводит Sport.es слова Тебаса.
Месси покинул «Барселону» на правах свободного агента в начале июля 2021 года, позднее аргентинец подписал контракт с «ПСЖ». «Сине-гранатовые» не смогли подписать новое соглашение с футболистом из-за финансовых проблем.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/tebas-marcha-messi-hubiera-podido-12069566
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