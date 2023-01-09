Тебас про ВАР: «Я, президент ла лиги, не могу сказать, когда есть игра рукой, а когда нет»

Президент ла лиги Хавьер Тебас выступил за изменения в системе ВАР.

«ВАР работает, когда нужно узнать, был ли офсайд в определенной ситуации, но он не работает при игре рукой. Я президент ла лиги, и я не могу сказать, когда есть игра рукой, а когда нет. Мы должны найти решение, чтобы не загружать ВАР. Нужно сократить количество судей ВАР, чтобы унифицировать критерии, я думаю, что пяти или шести было бы достаточно», — приводит слова Тебаса La Sexta.

Система видеопомощи арбитрам (ВАР) была официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.