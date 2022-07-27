Тебас уверен, что «Барселона» находится на правильном пути

Президент ла лиги Хавьер Тебас считает, что «Барселона» находится на правильном пути с точки зрения возможности зарегистрировать новых игроков. Сезон-2022/23 в Испании начнется 12 августа.

«Мы следим за «Барселоной», когда она покажет нам документацию по некоторым игрокам, которых должны продать, посмотрим, смогут ли они подписать всех, кого хотят. Успеют ли они до старта ла лиги? Спросите об этом «Барселону». Могу сказать, что они хорошо знают правила и знают, что должны делать. Я думаю, что у них осталось немного работы и они на правильном пути», — цитирует Infobae слова Тебаса.

В прошедшем сезоне «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании, набрав 73 очка. Чемпионом стал «Реал» — 86 очков.