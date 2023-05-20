Тебас о телеправах: «Реал» постоянно плачет, но он зарабатывает столько сколько клубы АПЛ"
Президент ла лиги Хавьер Тебас раскритиковал «Реал» из-за жалобы, что клуб получает недостаточно денег от телевизионных прав.
«Наши клубы на национальном телевидении зарабатывают столько же, сколько и клубы АПЛ. А «Реал» постоянно плачет, но его заявления неправдивы: он тоже зарабатывает столько же, сколько и клубы АПЛ. Именно поэтому «Реал» и «Барселона» — первые в списке клубов с самыми высокими доходами в мире. Я не знаю, чего они еще хотят», — цитирует спортивного функционера As.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|34
|27
|4
|3
|64-13
|85
|
2
|Реал
|34
|22
|5
|7
|70-32
|71
|
3
|Атлетико
|34
|21
|6
|7
|60-27
|69
|
4
|Р. Сосьедад
|34
|18
|8
|8
|45-31
|62
|
5
|Вильярреал
|34
|17
|6
|11
|52-35
|57
|
6
|Бетис
|34
|16
|7
|11
|43-38
|55
|
7
|Жирона
|34
|13
|9
|12
|54-48
|48
|
8
|Осасуна
|34
|13
|8
|13
|32-36
|47
|
9
|Севилья
|34
|13
|8
|13
|44-49
|47
|
10
|Атлетик
|34
|13
|8
|13
|44-38
|47
|
11
|Р. Вальекано
|34
|12
|10
|12
|41-45
|46
|
12
|Мальорка
|34
|12
|8
|14
|33-37
|44
|
13
|Сельта
|34
|10
|9
|15
|39-48
|39
|
14
|Кадис
|35
|9
|11
|15
|28-50
|38
|
15
|Валенсия
|34
|10
|7
|17
|38-41
|37
|
16
|Альмерия
|34
|10
|6
|18
|43-61
|36
|
17
|Вальядолид
|35
|10
|5
|20
|30-62
|35
|
18
|Хетафе
|34
|8
|10
|16
|30-43
|34
|
19
|Эспаньол
|34
|7
|10
|17
|42-60
|31
|
20
|Эльче
|34
|4
|7
|23
|26-64
|19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.05
|22:00
|
Кадис – Вальядолид
|2 : 0
|20.05
|15:00
|
Жирона – Вильярреал
|- : -
|20.05
|17:15
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|20.05
|19:30
|
Альмерия – Мальорка
|- : -
|20.05
|19:30
|
Хетафе – Эльче
|- : -
|20.05
|22:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|- : -
|21.05
|15:00
|
Р. Вальекано – Эспаньол
|- : -
|21.05
|17:15
|
Атлетико – Осасуна
|- : -
|21.05
|19:30
|
Валенсия – Реал
|- : -
|21.05
|22:00
|
Севилья – Бетис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|21
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|15
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|24
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|29
|2
|4
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