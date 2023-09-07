Президент ла лиги 2,5 года не разговаривал с Пересом

Президент ла лиги Хавьер Тебас заявил, что давно не общался с главой «Реала» Флорентино Пересом.

«Я не разговаривал с Флорентино два с половиной года. Я знаю его только через суд», — цитирует DSports Тебаса.

В августе 2021 года «Реал» подал иск в суд против президента ла лиги Тебаса из-за препятствия созданию суперлиги.