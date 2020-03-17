Президент Федерации футбола Испании: «Несправедливо завершать ла лигу сейчас»

Президент Королевской футбольной федерации Испании Луис Рубиалес высказал свое мнение о том, как нужно закончить сезон в ла лиге. По его словам, будет несправедливо оставить турнирную таблицу в нынешнем виде — сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

— Сезон должен закончиться по обычным правилам, без изменений, хотя ситуация исключительная, — цитирует A Bola Рубиалеса. — Мы хотим, чтобы чемпионат был завершен, хотя нет гарантий, что это случится до 30 июня. В идеале все должны быть равны, все должно быть справедливо. Чемпионат должен быть выигран на поле. Было бы несправедливо завершать чемпионат в текущем положении. Мы должны максимально растянуть календарь.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется