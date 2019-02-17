Президент Федерации футбола Аргентины: "Если мы позовем Месси в сборную, он приедет"

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа уверен, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси вернется в национальную команду. После чемпионата мира в России форвард просил не приглашать его временно в сборную Аргентины.

– Когда я ездил в Мадрид на финал Кубка Либертадорес, мы пообщались с Месси, – цитирует Fox Sports Тапиа. – Он отметил, что всегда испытывает желание выступать за сборную Аргентины, защищать ее цвета. Решение должен принять тренерский штаб. В марте у нас будут матчи. Если мы позовем Месси, он приедет, я уверен.