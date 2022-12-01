Президент чемпионата Испании высказался о возможных трансферах «Барселоны»

Президент ла лиги Хавьер Тебас высказался о возможных новых трансферах «Барселоны».

«Я ссылаюсь на слова вице-президента по экономике на собрании, когда он заявил, что фонд заработной платы нужно сократить. Будет сложно, если этого не сделать. Могут быть приняты определенные меры, но я не знаю, то ли это, о чем идет речь. Я слышал, как президент Лапорта в один день говорил, что у него все продумано, а в другой — нет. Не знаю. Правила существуют для всех, и их необходимо соблюдать.

Мы не можем проявлять гибкость по отношению к одним и не делать этого для других. Правила очень четкие, трактовать по-разному их нельзя, в «Барсе» знают об этом. Мы постоянно поддерживаем контакт с представителями отдела экономического контроля «Барселоны», им известно, что там и как, знали все лето с тех пор, как там работает Жоан Лапорта и его экономическая команда", — приводит слова функционера Cope.

Ранее сообщалось, что Тебас планирует пресечь в следующем году использование каталонским клубом финансовых рычагов. Подобные манипуляции позволили «Барселоне» уложиться в финансовый фэйр-плей.