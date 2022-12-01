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Сегодня, 09:42

Президент чемпионата Испании высказался о возможных трансферах «Барселоны»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент ла лиги Хавьер Тебас высказался о возможных новых трансферах «Барселоны».

«Я ссылаюсь на слова вице-президента по экономике на собрании, когда он заявил, что фонд заработной платы нужно сократить. Будет сложно, если этого не сделать. Могут быть приняты определенные меры, но я не знаю, то ли это, о чем идет речь. Я слышал, как президент Лапорта в один день говорил, что у него все продумано, а в другой — нет. Не знаю. Правила существуют для всех, и их необходимо соблюдать.

Мы не можем проявлять гибкость по отношению к одним и не делать этого для других. Правила очень четкие, трактовать по-разному их нельзя, в «Барсе» знают об этом. Мы постоянно поддерживаем контакт с представителями отдела экономического контроля «Барселоны», им известно, что там и как, знали все лето с тех пор, как там работает Жоан Лапорта и его экономическая команда", — приводит слова функционера Cope.

Ранее сообщалось, что Тебас планирует пресечь в следующем году использование каталонским клубом финансовых рычагов. Подобные манипуляции позволили «Барселоне» уложиться в финансовый фэйр-плей.

Футбол
ФК Барселона
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 00:00
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 7 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 12 1 6
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