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Сегодня, 11:56

Лапорта звонил агенту Левандовски, чтобы поблагодарить нападающего за слова о желании уйти из «Баварии»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Несколько дней назад президент «Барселоны» Жоан Лапорта позвонил агенту нападающего «Баварии» Роберта Левандовски Пини Захави и поблагодарил его клиента за его публичные заявления в отношении мюнхенского клуба, сообщает Sport1.de.

По информации источника, недавно 33-летний поляк созванивался со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем, но извинений за слова, сказанные в расположении сборной Польши, от него не последовало.

Отмечается, что нападающий по-прежнему хочет перейти в каталонский клуб.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.sport1.de/news/transfermarkt/2022/06/konflikt-mit-dem-fc-bayern-wurde-lewandowski-so-weit-gehen-wie-dembele
Роберт Левандовски
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Сборная Польши по футболу
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ФК Барселона
Жоан Лапорта
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