Лапорта звонил агенту Левандовски, чтобы поблагодарить нападающего за слова о желании уйти из «Баварии»

Несколько дней назад президент «Барселоны» Жоан Лапорта позвонил агенту нападающего «Баварии» Роберта Левандовски Пини Захави и поблагодарил его клиента за его публичные заявления в отношении мюнхенского клуба, сообщает Sport1.de.

По информации источника, недавно 33-летний поляк созванивался со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем, но извинений за слова, сказанные в расположении сборной Польши, от него не последовало.

Отмечается, что нападающий по-прежнему хочет перейти в каталонский клуб.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.