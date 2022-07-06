Лапорта заявил, что Дембеле отклонил предложение «Барселоны», но готов продолжить переговоры

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о желании клуба продлить контракт с нападающим Усманом Дембеле.

Лапорта добавил, что нет конкретной даты, когда клуб может объявить о продлении соглашения с 25-летним французом.

«Мы находимся в неопределенной ситуации. Прямо сейчас мы не можем подписывать игроков, потому что нам все еще нужно урегулировать вопросы финансового фэйр-плэй. Мы просим игроков, которые нам интересы, подождать. Усман сейчас не является игроком «Барселоны», но получил от нас предложение. Он его не принял, но выразил желание продолжить переговоры.

Баланс заработной платы необходим для того, чтобы команда была конкурентоспособной, все переговоры начинаются с этого. Мы не торопимся, хоть и понимаем, что не можем ждать долго. Игроки, с которыми у нас есть устные договоренности понимают наше положение», — цитирует Лапорту пресс-служба каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Бавария» предлагают Дембеле более выгодные контракты, чем «Барселона».

В прошедшем сезоне нападающий забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев.