Лапорта о расставании Пике с Шакирой: «Жерар необыкновенный человек, который страдает»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о состоянии защитника каталонского клуба Жерара Пике после расставания с певицей Шакирой. По его словам, 35-летний испанец страдает.
«Жерар необыкновенный человек, который страдает, — приводит слова Лапорты Hola! — В нашем воображении у футболистов есть слава, деньги и все, что нам нравится, но они люди, а Жерар — отличный человек. Пике один из капитанов, ему очень повезло, и он многое дал «Барселоне». Несмотря на то, что у него, отца маленьких детей, сложились подобные обстоятельства, он заслуживает всяческой поддержки и любви болельщиков. Не слушайте новости, которые пытаются выставить его легкомысленным человеком, лишенным чувств».
Напомним, что Пике и Шакира расстались после 12 лет отношений. Сообщалось, что футболист изменял певице.
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
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5
|Бетис
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6
|Р. Сосьедад
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|0-0
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7
|Вильярреал
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8
|Атлетик
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|0-0
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9
|Валенсия
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|0-0
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
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|0-0
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0-0
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13
|Эльче
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|0-0
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14
|Эспаньол
|0
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|0
|0
|0-0
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15
|Хетафе
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|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
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|0
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|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
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|0
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|0-0
|0
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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|0-0
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20
|Жирона
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|13.08
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Альмерия – Реал
|- : -
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Атлетик – Мальорка
|- : -
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
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Бетис – Эльче
|- : -
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
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Хетафе – Атлетико
|- : -
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Осасуна – Севилья
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Валенсия – Жирона
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Вальядолид – Вильярреал
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