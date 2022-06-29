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Лапорта о расставании Пике с Шакирой: «Жерар необыкновенный человек, который страдает»

Президент «Барселоны» рассказал о состоянии Пике после расставания с Шакирой
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о состоянии защитника каталонского клуба Жерара Пике после расставания с певицей Шакирой. По его словам, 35-летний испанец страдает.

«Жерар необыкновенный человек, который страдает, — приводит слова Лапорты Hola! — В нашем воображении у футболистов есть слава, деньги и все, что нам нравится, но они люди, а Жерар — отличный человек. Пике один из капитанов, ему очень повезло, и он многое дал «Барселоне». Несмотря на то, что у него, отца маленьких детей, сложились подобные обстоятельства, он заслуживает всяческой поддержки и любви болельщиков. Не слушайте новости, которые пытаются выставить его легкомысленным человеком, лишенным чувств».

Напомним, что Пике и Шакира расстались после 12 лет отношений. Сообщалось, что футболист изменял певице.

Источник: https://www.hola.com/us-es/celebrities/20220623334107/pique-sufre-por-shakira-presidente-barcelona/
Жерар Пике
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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