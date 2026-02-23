Лапорта рассказал про отказ «Барселоны» продавать Ямаля «ПСЖ» за 250 миллионов евро
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскрыл детали несостоявшегося трансфера воспитанника клуба Ламина Ямаля. По его словам, два года назад «ПСЖ» предлагал каталонцам 250 миллионов евро за вингера, но получил отказ.
«Мы отказались. Ему было 17 лет — некоторые считали нас сумасшедшими!» — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Jijantes FC.
Ямаль дебютировал за основную команду «Барселоны» в апреле 2023 года в возрасте 15 лет и 290 дней, став самым молодым игроком в истории сине-гранатовых в чемпионате Испании. В сезоне-2025/26 18-летний футболист провел 33 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 14 голевых передач.
Новости