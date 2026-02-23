Футбол
23 февраля, 22:54

Лапорта рассказал про отказ «Барселоны» продавать Ямаля «ПСЖ» за 250 миллионов евро

Алина Савинова
Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскрыл детали несостоявшегося трансфера воспитанника клуба Ламина Ямаля. По его словам, два года назад «ПСЖ» предлагал каталонцам 250 миллионов евро за вингера, но получил отказ.

«Мы отказались. Ему было 17 лет — некоторые считали нас сумасшедшими!» — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Jijantes FC.

Ямаль дебютировал за основную команду «Барселоны» в апреле 2023 года в возрасте 15 лет и 290 дней, став самым молодым игроком в истории сине-гранатовых в чемпионате Испании. В сезоне-2025/26 18-летний футболист провел 33 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 14 голевых передач.

  • Русич Олег

    фото к статье про персонажей напоминает знаменитую картину Васнецова "Богатыри". я бы назвал фото "ТырИ" с ударением на последний слог

    24.02.2026

  • Адекватный спартач

    2 года назад ему было 17, а сейчас 18? Теперь я понимаю, почему Барса в долгах...

    24.02.2026

  • Сергей Градовский

    урод-экспресс

    24.02.2026

  • hant64

    На 300? Из 10 передач на него он 8-9 раз мяч просто теряет - или обводкой, когда лезет на 2-3 защей сразу, или неточным пасом. Эффективность его действий крайне низка. Это видят и партнёры, и с каждым матчем всё меньше и меньше пасуют на Ямаля в последней трети атакующих действий - запороть атаку они и без него могут)). Пока Ямаля спасает то, что он ещё иногда умудряется забивать.

    24.02.2026

  • Adiоs Amigos R

    Так они скоро и самого Батракова захотят купить. Но тут явно побольше придётся выложить.

    24.02.2026

  • pustot

    у ПСЖ всё равно денег не было, так что смотря кто сэкономил

    24.02.2026

  • pustot

    точно. играет то уже на 300 мильонов

    24.02.2026

  • pustot

    гандоны штопаные

    24.02.2026

  • Так Надо

    Ай, какие потенциально интересные ветки комментариев в итоге не воплотились в жизнь))

    23.02.2026

  • Так Надо

    Ему по-прежнему всего 18. А у нас зачастую про 22-х-23 летних говорят, что они начинающие. Все познается в сравнении.

    23.02.2026

  • МАО

    ПСЖ нехило сэкономил. а Барса лопухнулась.

    23.02.2026

  • Vadim Viktorov

    Во красавцы из СЭ , взяли и закрыли комменты под "30 самых влиятельных людей российского футбола" , увидев какую любовь и увважение проявляют люди к этим персонажам...

    23.02.2026

  • hant64

    Сейчас за Ямаля только сумасшедший может предложить 250 млн. Чтобы это понимать, достаточно посмотреть, как он сейчас играет.

    23.02.2026

    «Алавес» и «Жирона» сыграли вничью
