Президент «Барселоны» высказался о возможной покупке Холанна в летнее трансферное окно

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможной покупке летом 2022 года нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

«В зимнее трансферное окно мы хорошо поработали, большего успеха хотим добиться и летом. Надеюсь, все мы будем удовлетворены достигнутыми результатами», — цитирует Лапорту Diario Sport.

В норвежце также заинтересованы ряд топ-клубов Европы. В этом сезоне 21-летний футболист провел 14 матчей в бундеслиге, забив 16 голов и сделав 5 ассистов.