Президент «Барселоны» высказался о ситуации с контрактом Месси
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с контрактом нападающего «сине-гранатовых» Лионеля Месси.
«Продлит ли контракт Месси? Нужно спросить у него самого. Мы делаем все, что в наших силах. Я вижу, что Лео мотивирован и хочет продолжать играть за «Барселону». Я убежден в этом», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Лапорты у себя в Twitter.
Bar?a president Joan Laporta to @esportscope: «Will Messi renew? You have to ask him. I'll do what I can within the club's possibilities. We are trying and I see Leo very motivated, as well as a fantastic person who wants to continue at Bar?a, I'm convinced». ? #FCB @HagridFCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 16, 2021
В сезоне-2020/21 Месси провел 39 матчей за «Барселону», на его счету 29 голов и 13 результативных передач. Контракт 33-летнего аргентинца с каталонским клубом действует до конца июня 2021 года.
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