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Президент «Барселоны» высказался о ситуации с контрактом Месси

18:42
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с контрактом нападающего «сине-гранатовых» Лионеля Месси.

«Продлит ли контракт Месси? Нужно спросить у него самого. Мы делаем все, что в наших силах. Я вижу, что Лео мотивирован и хочет продолжать играть за «Барселону». Я убежден в этом», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Лапорты у себя в Twitter.

В сезоне-2020/21 Месси провел 39 матчей за «Барселону», на его счету 29 голов и 13 результативных передач. Контракт 33-летнего аргентинца с каталонским клубом действует до конца июня 2021 года.

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