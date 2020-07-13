Президент «Барселоны» сомневается в возвращении Неймара в клуб

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб нападающего «ПСЖ» Неймара.

— Я не думаю, что «ПСЖ» выставит на рынок каких-либо футболистов, а Неймар находится во французском клубе. На данный момент рынок для всех клубов очень сложный, — приводит слова Бартомеу Goal.com со ссылкой на TV3.

Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Французский клуб хочет продлить соглашение с форвардом. Напомним, что Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.