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Президент «Барселоны» сомневается в возвращении Неймара в клуб

13 июля 2020, 10:30
Неймар. Фото AFP
Неймар. Фото AFP
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Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб нападающего «ПСЖ» Неймара.

— Я не думаю, что «ПСЖ» выставит на рынок каких-либо футболистов, а Неймар находится во французском клубе. На данный момент рынок для всех клубов очень сложный, — приводит слова Бартомеу Goal.com со ссылкой на TV3.

Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Французский клуб хочет продлить соглашение с форвардом. Напомним, что Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

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