Президент «Барселоны»: «С первого дня Месси говорил мне о необходимости урезания зарплат»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал о роли лидера команды Лионеля Месси в принятии решения по сокращению зарплаты игроков из-за пандемии коронавируса. Руководитель утверждает, что между сторонами не было конфликта.

— С первого дня Месси говорил мне о необходимости урезания зарплат, — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo. — Это предложение шло от капитанов. Данный жест демонстрирует их преданность клубу. Возможно, игрокам очень не понравились слухи, которые распространяли люди, у которых нет доступа ко всей информации.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 775 306 человек. Умерших — 37 083, выздоровевших — 164 435. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.