Президент «Барселоны» провел встречу с агентом Криштиану Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду находится в сфере интересов «Барселоны», сообщает AS.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта встретился с агентом игрока Жорже Мендешем.

Президент «Барсы» изучал возможность подписания португальца еще прошлым летом, но был вынужден отказаться от него из-за экономической ситуации в клубе.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду заинтересован в переходе в «Челси» и готов снизить зарплату ради клуба, способного выиграть Лигу чемпионов.

В прошедшем сезоне нападающий забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.