Президент «Барселоны» проведет встречу с главным тренером

Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу намерен провести встречу с главным тренером команды Кике Сетьеном, сообщает El Mundo Deportivo.

Накануне сине-гранатовые проиграли 1:2 на своем поле «Осасуне». В параллельном матче 37-го тура чемпионата Испании «Реал» переиграл со счетом 2:1 «Вильярреал» и досрочно завоевал чемпионский титул.

Бартомеу хочет узнать версию тренера о причинах поражения в пятничном поединке, за которым президент клуба наблюдал воочию, и вообще о неудаче в чемпионской гонке с мадридцами.

Согласно информации испанских СМИ, позиции Сетьена в команде являются очень шаткими. В доказательство чего приводятся слова лидера команды Лионеля Месси после поражения от «Осасуны». Аргентинец заявил, что «необходимо что-то менять, иначе с таким подходом у команды будут проблемы и в поединке с «Наполи».