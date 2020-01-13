Президент «Барселоны» прибыл на базу клуба после информации о возможной отставке Вальверде

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прибыл на базу клуба, сообщают испанские СМИ. Ранее появилась информация, что главный тренер команды Эрнесто Вальверде может быть отправлен в отставку.

?? President Josep Maria Bartomeu has just arrived at the Ciutat Esportiva del Bar?a. [rac1] pic.twitter.com/FP4i4uDc3A — Barca Universal (@BarcaUniversal) January 13, 2020

55-летний специалист тренирует сине-гранатовых с июля 2017 года. Под его руководством клуб два раза становился чемпионом Испании. После 19 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице ла лиги, имея в своем активе 40 очков.

В прессе также сообщалось, что Вальверде может заменить Хави, но тренер «Аль-Садда» готов возглавить «Барсу» только со следующего сезона.