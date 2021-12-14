Президент «Барселоны» попросил агента Холанна снизить комиссию за трансфер

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта 13 декабря встретился с агентом Мино Райолой, пишет Фабрицио Романо.

По данным источника, функционер обсудил с Райолой возможный переход нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна. Лапорта попросил агента снизить сумму комиссии, которую он потребует за переход.

Отметим, в игроке также заинтересованы ряд европейских клубов.

В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 17 мячей и отдал пять результативных передач в 14 матчах.