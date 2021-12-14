Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Президент «Барселоны» попросил агента Холанна снизить комиссию за трансфер

10:33
Теги:

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта 13 декабря встретился с агентом Мино Райолой, пишет Фабрицио Романо.

По данным источника, функционер обсудил с Райолой возможный переход нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна. Лапорта попросил агента снизить сумму комиссии, которую он потребует за переход.

Отметим, в игроке также заинтересованы ряд европейских клубов.

В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 17 мячей и отдал пять результативных передач в 14 матчах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Еще одну нашу федерацию наказали за систематический допинг. Под санкциями — триатлон
Центр Гамалеи назвал сроки приезда делегации ВОЗ в рамках одобрения «Спутника V»
2
1