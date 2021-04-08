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Президент «Барселоны» не контактировал с Месси по поводу нового контракта

15:22
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, вступивший в должность месяц назад, пока не проводил переговоры с Месси по поводу подписания нового соглашения, сообщает Marca.

По информации СМИ, руководство «Барселоны» работает над подготовкой предложения. Лапорта не собирается спешить в этом вопросе и хочет дать аргентинцу те условия, который точно сможет выполнить. Он знает, что «Манчестер Сити» и «ПСЖ» заинтересованы в переходе Месси, но не считает это проблемой в будущих переговорах. Договор 33-летнего нападающего рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне аргентинец провел 27 матчей за «Барселону» в чемпионате Испании, забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/04/08/606c9444268e3e59338b459a.html

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