Президент «Барселоны» подтвердил, что Месси может бесплатно уйти после сезона

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подтвердил, что нападающий Лионель Месси имеет право расторгнуть контракт с клубом в конце каждого сезона. При этом он не волнуется, что аргентинец воспользуется этим правом.

— У Месси есть контракт, который он подписал два года назад, — цитирует A Bola Бартомеу. — Он действует до 2021 года. Он может покинуть «Барселону» после каждого сезона. Он может выбрать какое угодно место для игры. Но так было и у других футболистов. У Иньесты, Хави, Пуйоля. Мы все же не волновались, потому что все эти игроки были преданны «Барселоне». Я не сомневался в их лояльности, но они должны быть свободны в выборе. Месси мы не могли предложить что-то иное. Но я надеюсь, что он останется с нами и после 2021 года.