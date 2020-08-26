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Президент «Барселоны» опроверг информацию о своей отставке

00:40
Хосеп Мария Бартомеу. Фото EFE.
Хосеп Мария Бартомеу. Фото EFE.
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Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу опроверг информацию о том, что он собирается подать в отставку. Об этом сообщает Sport.es. Ранее о его решении уйти сообщил TyC Sports.

По данным ВВС, Бартомеу ранее пообещал уйти в отставку в обмен на то, что Лионель Месси останется в «Барселоне». Аргентинец ранее попросил клуб отпустить его, но в «Барсе» заявили, что для этого нет юридических оснований.

33-летний Лионель Месси является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2021 года, а сумма отступных составляет 700 миллионов евро.

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